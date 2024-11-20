Актриса Ольга Кузьмина впервые появилась на красной дорожке с дочерью

Озвучившая Чебурашку в одноименном фильме актриса Ольга Кузьмина впервые вышла в свет с дочерью. Звезда приехала с мужем и детьми на премьеру фильма "Приключения Паддингтона 3" и поделилась кадрами с мероприятия в личном блоге.
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