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Закон и Порядок

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  • alik3456 Джексон
    Постоит в уголочке...Пенсионный возрас...
  • alik3456 Джексон
    Единственно что может расшевелить Дуру , это штрафовать депутатов за дебильные законы... По 100 МРОТ за один закон.Пенсионный возрас...
  • Игорь Костоглод
    Туфта голимая.Жесткое совещание...

Лена Зеленская купила в парижском автосалоне Bugatti за € 4,5 млн

Лена Зеленская купила в парижском автосалоне Bugatti за € 4,5 млн

Елена Зеленская и ее новый автомобильчик. Коллаж по материалам veritecachee.fr Жена главы киевского режима Елена Зеленская приобрела новейший суперавтомобиль Bugatti Tourbillon, который произвел на нее ошеломляющее впечатление в ходе презентации.

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