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Стролл разбил болид, первым выехав на сликах, квалификация к спринту остановлена красными флагами

Стролл разбил болид, первым выехав на сликах, квалификация к спринту остановлена красными флагами

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл попал в серьезную аварию в квалификации к спринту на Гран-при Бельгии.

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