Славянская доктрина''Религия рабов'', или Двигатель прогресса? ''Религия рабов'', или Двигатель прогресса? Дорогие читатели! На страницах нашего портала мы уже поднимали эту тему.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов🙎Эксгибиционизм в магии. Автор: Татьяна Гончарова. Все больше Магия переходит в ранг "шоу" . Простой пример-заходишь на любой сайт, страничку практика и видишь как проводится обряд… Зачастую дико косячный, от которого потом так прилетит пациенту, что будет искать пятый угол. Но почему так? Все просто: для многих Магия сейчас это способ заработать, шоу, обман, развод. Не хочется работать и развиваться, нет наработки личной силы, нет опыта, но есть желание "срубить бабла", играя на том что люди хотят видеть яркие эффекты, а для зрителя такое шоу, к сожалению, подтверждение "магуйности" человека. И бегут за помощью, отдают деньги, потом со слезами кричат что их обманули. Смотрю на всю эту вакханалию и волосы дыбом. Серьёзно. В магии есть табу. Правила. Есть кодекс в конце концов. Магия это таинство! А потом люди удивляются, что ничего у них не получается. Что ничего не работает. А работать и не будет🤷♀️ Раскрыл обряд на обозрение-потерял 50% эффективности. Рассказал о нем, еще-30%. Проявил своими действиями неуважение к силам, получил -100% при следующей работе. Вот и все. А что вы хотели? Уважение к традиции где? Уважение к Богам, духам где? Еще простой пример: группа "чудо чернокнижников" проводила обряд на перекрестке, с криками, кострами, спиртным и музыкой. Итог-на них напала свора огромных собак, которые нанесли серьёзные раны. Причём собак потом не нашли, как сквозь землю провалились. Почему так произошло? А потому что нет уважения к силам, к которым обратились. Наказание не заставило себя ждать. Когда мне задают вопрос можно ли снять как я работаю и прислать отсчет, я всегда говорю-хотите смотреть, пожалуйста, приезжайте и смотрите. Я не против. Подтверждение правильно выполненных работ, это итог от этих работ, а не шоу! Большинство обрядов вообще выполняются только при личном присутствии пациента! Молчание залог успеха. Второй пример- косяки пациентов. Очень часто в личку приходят сообщения с фотографиями и просьбой-посмотрите, мне тут работы поставили, а они работают? Мне обряд провели, он работает? Мне расклад сделали, а мне честно сказали? И скидывают видео обряда, фото расклада, фото работ и контакты мастера. Ааааааааа!!!!! Прям взрыв мозга. Где мозги у людей?? Я же говорю постоянно-без мозгов сложно жить!! Во первых, это неуважение к мастеру. Во вторых, из вредности могут вам все работы просто разобрать. В третьих, вы уверенны что вам скажут правду? Ведь соперничество есть и в магии, к сожалению. Хорошие мои, давайте все же помнить о таинстве магии и уважении к тем, с кем работаем.Юрий ИльиновКачество Постижения Сущего Одиннадцатую энергетическую спираль Анахата-чакры составляет качество ПОСТИЖЕНИЯ СУЩЕГО. Качество Постижения Сущего появляется на определенном этапе духовного развития (с момента выбора человеком тех ценностей, которые выводят его за рамки социальной обусловленности). Благодаря этому качеству человек может прийти к пониманию и осознанию Единства Всего Сущего. Познание Сущего осуществляется через сердечный центр. И именно наличие этой способности может дать человеку возможность познания Единства Всего Сущего через Сахасрара чакру. Все окружающее вас становится в вашем восприятии Сущим, т. е. содержащим в себе некую божественную искру с момента, когда ваше сознание не обусловлено социумом. Это — некое состояние, когда человек и в близком окружающем, и в непомерно далеком способен ощущать сущностное начало. Даже пылинка является проявлением сути пыли, как реально существующего явления. Моменты познания Всего Сущего, как реально существующего, испытывают многие, но это не значит, что у них есть стабильное течение энергии данного витка вверх: спираль то наполняется, то исчезает. Эти моменты могут проявляться в спонтанных медитативных состояниях. Дайте возможность проявляться этому состоянию, качеству, а не включайте инерцию поведенческих привычек, не сопротивляйтесь ему. Сколько раз бывает, что состояние приходит к нам, но мы по многолетней привычке переключаемся на разговор, общение. На самом деле нужно сесть и устремиться глубоко внутрь себя, и постичь суть этого состояния.Комментировать
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