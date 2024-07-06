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Царьград

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На YouTube об этом не рассказывают: Почему русские массово покидают США

На YouTube об этом не рассказывают: Почему русские массово покидают США

Русские массово покидают США после 3-5 лет жизни в этой стране. Полицейский из Сиэтла рассказал, почему так происходит.

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Комментарии
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Л
Людмила
Удивляюсь 🤔🤔🤔зачем они вообще туда едут, у нас что дефицит техничек или посудомоек😂😂😂😂
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11 час.

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