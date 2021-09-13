Почему отсутствие магнитного поля никак не помешает терраформированию Венеры и Марса

Классическая ошибка рассуждающих о терраформинге - это придание каких-то уникальных свойств магнитному полю и вообще педалирование именно этого фактора: мол, без создания магнитных полей земной интенсивности даже и браться за дело бессмысленно.
Классическая ошибка рассуждающих о терраформинге - это придание каких-то уникальных свойств магнитному полю и вообще педалирование именно этого фактора: мол, без создания магнитных полей земной интенсивности даже и браться за дело бессмысленно.
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