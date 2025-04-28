Москва предупреждает: порывы ветра до 15 м/с ожидаются в понедельник

В понедельник в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 15 м/с. Комплекс городского хозяйства правительства столицы предупреждает горожан о необходимости соблюдать меры предосторожности, избегая парковки автомобилей и нахождения под деревьями.
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