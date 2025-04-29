Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Добро пожаловать в «ОНЕЦ»: в столице ДНР красиво изуродовали въездную стелу Стела на въезде в столицу ДНР за 10 лет претерпела несколько изменений.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Добро пожаловать в «ОНЕЦ»: в столице ДНР красиво изуродовали въездную стелу Стела на въезде в столицу ДНР за 10 лет претерпела несколько изменений.
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