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Верховный суд Украины отменил санкции против французского гражданина Дюрея

Верховный суд Украины отменил санкции против французского гражданина Дюрея

Верховный суд Украины впервые признал недействительными санкции против француза Луи-Мишеля Дюрея, введенные СНБО и президентом Зеленским.

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