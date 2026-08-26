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Царьград

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Италия сократит запрос из SAFE до €8,9 млрд на фоне смены приоритетов

Италия сократит запрос из SAFE до €8,9 млрд на фоне смены приоритетов

Италия пересмотрела запрос из фонда SAFE, снизив его до €8,9 млрд. Министр Антонио Таяни объяснил это необходимостью инвестиций в социальные и здравоохранительные сферы на фоне кризиса из-за войны с Ираном.

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