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Защитник «Монако» Бадиашиле перед «ПСЖ»: «Постараемся попасть в Лигу чемпионов. Мы не на своем месте»

Защитник «Монако» Бенуа Бадиашиле высказался в преддверии сегодняшнего матча с «ПСЖ». После 28 туров монегаски занимают в таблице Лиги 1 девятое место.

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