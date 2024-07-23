В Кузбассе продолжают поиски троих пропавших год назад в горах детей

В Кемеровской области следователи продолжают искать троих воспитанников детского дома, пропавших более года назад при спуске с пика Поднебесный на территории Междуреченского района, сообщает Telegram-канал регионального следственного управления СКР.
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