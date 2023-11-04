Розничные продажи Австралии в III-м квартале обнадежили инвесторов

Розничные продажи в Австралии остановили падение, впервые за год. Падающий тренд развивался с III-го квартала 2022-го года, но вышедшие данные за такой же период текущего года показали квартальный скачок на 0,2%.
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