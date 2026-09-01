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Мировое обозрение

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МИД Китая опроверг заявление Стубба о том, что Пекин не позволит Москве применить ядерное оружие

МИД Китая опроверг заявление Стубба о том, что Пекин не позволит Москве применить ядерное оружие

Пекин официально опроверг заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что китайские власти якобы дали частные гарантии не допустить применения Россией ядерного оружия в украинском конфликте.

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