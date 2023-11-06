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Автоэксперты назвали доступную иномарку на вторичке до 500 тысяч рублей

Автоэксперты назвали доступную иномарку на вторичке до 500 тысяч рублей

В качестве надёжного автомобиля с пробегом жителям России предлагают купить "Форд Фокус".тысяч рублей: это "Фокус" второго поколения с пробегом более 200 тысяч км и с несколькими владельцами в ПТС, пишет издание "Автодруг".

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