Спасибо Вам за победу

В преддверии Великого праздника Победы по сложившейся доброй традиции генеральный директор холдинга ´Бобруйскагромаш´ Олег Корсак и председатель профсоюзного комитета Елена Изварина поздравили ветерана Великой Отечественной войны Бориса Николаевича Музалевского.
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