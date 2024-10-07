Все пенсионеры могут воспользоваться бесплатно: новая льгота с октября улучшит качество жизни Ольга БезродняяДля пенсионеров введено льготное обслуживание в специальных центрах, где они могут получать социальные и медицинские услуги на более выгодных условиях.
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