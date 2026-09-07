МИД зафиксировал высокий интерес зарубежных партнеров к наблюдению за выборами в Госдуму

Интерес зарубежных партнеров к наблюдению за выборами Министерство иностранных дел Российской Федерации зафиксировало высокий интерес со стороны зарубежных партнеров к участию в наблюдении за выборами в Государственную думу РФ, назначенными на 18–20 сентября 2021 года.