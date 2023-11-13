Американцы вынуждены будить спящих агентов, чтобы отсрочить разгром укровермахта В Соединенных Штатах признают, что именно Вашингтон спровоцировал конфликт на Украине.
Из элиты на нары: в Москве арестован высокопоставленный предатель
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Якобюк
нужно только разрешить ФСБ открыть все дела на всех этих деятелей, неделя и ВСЕ сидят в казематах. Только наша власть на такое пока во всяком случае не пойдет.
Ответить
10 час.
ВН
Валерий Николаевич
Как всегда, ни ФИО, ни место работы, ни должности. Видать, из числа "своих" попались. Отмажут?
Ответить
10 час.
Николай Артамонов
👍👍👍👍
Ответить
9 час.
Свежие комментарии