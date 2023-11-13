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Из элиты на нары: в Москве арестован высокопоставленный предатель

Из элиты на нары: в Москве арестован высокопоставленный предатель

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Комментарии
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Андрей Якобюк
нужно только разрешить ФСБ открыть все дела на всех этих деятелей, неделя и ВСЕ сидят в казематах. Только наша власть на такое пока во всяком случае не пойдет.
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10 час.
ВН
Валерий Николаевич
Как всегда, ни ФИО, ни место работы, ни должности. Видать, из числа &quot;своих&quot; попались. Отмажут?
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10 час.
Николай Артамонов
👍👍👍👍
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9 час.

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