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Британский политик Фарадж: Кэмерон ведет себя безумно, провоцируя Россию

Британский политик Фарадж: Кэмерон ведет себя безумно, провоцируя Россию

Британский политик, бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж заявил, что действующий глава МИД Дэвид Кэмерон дразнит Россию своими заявлениями, что показала реакция Москвы.

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