В приложениях российских банков может появиться новый раздел

Он будет посвящен различным подпискам Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил обязать банки создать в мобильных приложениях и на официальных сайтах особый подраздел «Подписки», где отображалась бы информация обо всех регулярных списаниях с карты.