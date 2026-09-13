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ФедералПресс

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С 1 января 2027 года в России начнут отслеживать цены на продукты: зачем это нужно и в чем риск

С 1 января 2027 года в России начнут отслеживать цены на продукты: зачем это нужно и в чем риск

МОСКВА, 13 сентября, ФедералПресс. Минпромторг предложил контролировать формирование цен на некоторые продукты питания.

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