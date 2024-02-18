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Из-за семейной ссоры 30-летний иранец расстрелял 12 родственников из «Калашникова»

Мужчина расстрелял двенадцать своих родственников в результате редкой массовой стрельбы в Иране, сообщают государственные СМИ Фото: AP 30-летний мужчина убил 12 родственников, включая своего отца и брата, в Иране, сообщили официальные СМИ в субботу, в результате редкой массовой стрельбы в стране.

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