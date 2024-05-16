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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Англии игрока обвинили в изнасиловании спящей женщины после секса по обоюдному согласию. Вратарь Эмери якобы кусал ее и отправил фото одноклубникам в два групповых чата

По утверждениям обвинения, 33-летний Майкл Эмери, бывший голкипер «Уоррингтон Райлендс» из 7-го по силе английского дивизиона, пригласил женщину в свой гостиничный номер после победы команды в финале Вазы Футбольной ассоциации (кубковый турнир для команд низших дивизионов Англии – Спортс) на «Уэмбли» 22 мая 2021 года.

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