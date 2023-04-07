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Ferrari обжалует штраф Карлоса Сайнса на Гран При Австралии

Ferrari обжалует штраф Карлоса Сайнса на Гран При Австралии

Scuderia FerrariДо последнего рестарта Гран При Австралии Карлос Сайнс занимал четвёртое место в гонке, но на рестарте спровоцировал столкновение с Aston Martin Фернандо Алонсо — в контакте двух испанцев судьи сочли виновным гонщика Ferrari.

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