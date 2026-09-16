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Красный Север

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Проект «Ямал-Медиа» взял «ТЭФИ‑Капитал» за выпуск об этностойбище «Мув Тай»

Проект «Ямал-Медиа» взял «ТЭФИ‑Капитал» за выпуск об этностойбище «Мув Тай»

Проект «Настоящие люди» медиахолдинга «Ямал‑Медиа» стал победителем Всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ‑Капитал — 2026» в номинации «Телепрограмма».

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