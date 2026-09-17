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Царьград

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В Подмосковье трёхлетний мальчик пролез через прореху в заборе и утонул в пруду

В Подмосковье трёхлетний мальчик пролез через прореху в заборе и утонул в пруду

В частном секторе Подмосковья утонул трёхлетний мальчик.В посёлке Дорохово Рузского городского округа трёхлетний мальчик утонул в заросшем искусственном водоёме на территории частного домовладения.

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