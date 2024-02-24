Среди сокровищ возрастом более 3000 лет ученые обнаружили загадочный металл

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Более 50 лет ученые ломали голову над "Сокровищами Виллены". Некоторые артефакты были выполнены из металла, похожего на железо, однако они были сделаны гораздо раньше, чем местное население перешло от бронзовых изделий к железным.