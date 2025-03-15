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Закон и Порядок

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«Настоятельная просьба» Трампа «пощадить» боевиков ВСУ в Курской области, — и ответ Путина

«Настоятельная просьба» Трампа «пощадить» боевиков ВСУ в Курской области, — и ответ Путина

"У нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с Президентом России Владимиром Путиным вчера, и есть очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война может, наконец, закончиться — НО, В ЭТОТ САМЫЙ МОМЕНТ, ТЫСЯЧИ УКРАИНСКИХ ВОЙСК ПОЛНОСТЬЮ ОКРУЖЕНЫ РОССИЙСКИМИ ВОЕННЫМИ И НАХОДЯТСЯ В ОЧЕНЬ ПЛОХОМ И УЯЗВИМОМ ПОЛОЖЕНИИ.

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