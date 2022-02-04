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Секретарь СНБО: Вернуть Крым в состав Украины сейчас невозможно

Секретарь СНБО: Вернуть Крым в состав Украины сейчас невозможно

Вернуть Крым в состав Украины в настоящее время невозможно, однако у украинских властей есть стратегия его возвращения, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире телеканала 1+1.

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