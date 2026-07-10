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Никола Йович: «Подписание продления (62,4 млн) лишило меня мотивации»

Новый контракт 23-летнего форварда Николы Йовича вступает в силу со следующего сезона. За первый год он получит 16,2 миллиона, больше, чем за предыдущие 4 сезона в НБА.

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