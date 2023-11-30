В Красноярском крае сотрудники полиции и общественники провели экскурсию для школьников

Правовая пятиминутка, беседа о вреде наркотических веществ, знакомство с профессией полицейский, акция «Приходи в полицейский класс» и мастер-класс по снятию отпечатков от криминалиста – так полицейские и общественники провели занимательную экскурсию для старшеклассников города.