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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирра Андреева: «После турнира в Мадриде в 2023-м Андрееску сказала, что, если мне когда-нибудь понадобится совет или поддержка, я всегда могу на нее рассчитывать»

Мирра Андреева: «После турнира в Мадриде в 2023-м Андрееску сказала, что, если мне когда-нибудь понадобится совет или поддержка, я всегда могу на нее рассчитывать»

«Я могу назвать одну теннисистку. Это был мой самый первый турнир в Мадриде в 2023-м – с которого начался мой прорыв.

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