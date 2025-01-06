G1: ВВС Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося самолета AZAL

Центр расследования и анализа авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку записей бортовых самописцев (черных ящиков) самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL), который разбился недалеко от казахстанского города Актау.
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