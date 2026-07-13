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Унесенные дома и пропавшая девушка: водная стихия обрушилась на старинное прикамское село Кын

Унесенные дома и пропавшая девушка: водная стихия обрушилась на старинное прикамское село Кын

За последние недели старинное прикамское село Кын, так полюбившееся российским кинематографистам, уже несколько раз подверглось затоплениям из-за паводка на реке Чусовой, который стал следствием обрушившихся на Урал ливней.

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