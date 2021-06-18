Депутат Рады "набросился" на Лукашенко с критикой из-за Протасевича

Одиозный украинский депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко высказал мнение о том, что против президента Белоруссии Александра Лукашенко нужно возбудить уголовное дело за то, что он покусился на территориальную целостность Украины.
Одиозный украинский депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко высказал мнение о том, что против президента Белоруссии Александра Лукашенко нужно возбудить уголовное дело за то, что он покусился на территориальную целостность Украины.
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