Иван Добронравов, Марк Богатырев, Александр Бухаров и Алексей Бардуков попали в пехоту

В Москве стартовали съемки военной драмы Дмитрия Петруня «Значит, нам туда дорога». Главные роли исполняют Иван Добронравов, Марк Богатырев, Александр Бухаров, Алексей Бардуков, Антон Пампушный, Василиса Измайлова, Вячеслав Разбегаев и Максим Битюков.
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