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Трамп одобрил соглашение с Эр-Риядом о совместном развитии ядерной энергетики

Трамп одобрил соглашение с Эр-Риядом о совместном развитии ядерной энергетики

Президент США одобрил соглашение с Саудовской Аравией, которое потенциально может предоставить королевству возможность обогащения урана для его гражданской ядерной программы, заявляет AP со ссылкой на два источника.

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