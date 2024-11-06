Харрис пообещала, что мирно передаст власть Трампу

Представительница Демпартии Камала Харрис проинформировала о том, что она созвонилась с победителем президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом и поздравила его с тем, что он возглавит державу.
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