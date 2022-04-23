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Ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили 919 опорных пунктов ВСУ

Ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили 919 опорных пунктов ВСУ

globallookpress.com/Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency Российские ракетные войска и артиллерия в течение суток выполнили 1098 огневых задач в ходе спецоперации на Украине, заявили 23 апреля в Министерстве обороны РФ в ходе утреннего брифинга.

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