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Закончите это! Неужели вас не научила история, сторонники диалогов?! — Володин российским чиновникам

Закончите это! Неужели вас не научила история, сторонники диалогов?! — Володин российским чиновникам

Вячеслав Володин: Только сильная страна и суверенитет приведут нас к Победе. Председатель Госдумы дал хорошую отповедь тем в России, кто по-прежнему питает иллюзии в отношении возвращения к власти в США Трампа: "Мы — сторонники многополярного справедливого мироустройства.

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Комментарии
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Владимир Витковский
.., косорылая протухшая простокваша, ты чего прищурилось,чмо опущенное????? Прекращай чавкать, когда с ЛЮДЬМИ пытаешься кукарекнуть!!!
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5 час.
ВВ
Владимир Витковский
... пора уже в петушиный угол за оскорбление ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ, Жди, чмо опущенное, пора уже в петушиный угол.
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5 час.
лл
лина любимцева
Володин ПРАВ!!!
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4 час.

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