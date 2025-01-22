Закончите это! Неужели вас не научила история, сторонники диалогов?! — Володин российским чиновникам

Вячеслав Володин: Только сильная страна и суверенитет приведут нас к Победе. Председатель Госдумы дал хорошую отповедь тем в России, кто по-прежнему питает иллюзии в отношении возвращения к власти в США Трампа: "Мы — сторонники многополярного справедливого мироустройства.
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