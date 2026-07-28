Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 561 подписчик

"Спартак" предлагает 25 млн евро за нападающего "Палмейраса" Лопеса

"Спартак" предлагает 25 млн евро за нападающего "Палмейраса" Лопеса

Московский "Спартак" предложил "Палмейрасу" 25 млн евро за аргентинского нападающего Лопеса. Сделка включает 20 млн евро как фиксированную часть и 5 млн евро в бонусах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛ
Александр Лагуткин
Лучше бы этот Спартак на эти деньги купил бы десяток тысяч квадроциклов и отправил их нашим ребятам, которые прямо сейчас гибнут на СВО за интересы России.   Эти выброшенные за пару бутс без мозгов   25-ть миллионов евро ничего не изменят в российском футболе, как не меняли и до этого.  Вы бы ещё бразильскую или испанскую команду целиком купили. Российских футболистов похоже не осталось. Одни негры и прочие папуасы бегают по полю за десятки миллионов зеленых, чтобы толпу дебилов развлекать. А для больных детей и на дроны для наших защитников всем миром по копейкам собираем..
Ответить
1 м.