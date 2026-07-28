"Спартак" предлагает 25 млн евро за нападающего "Палмейраса" Лопеса

АЛ

Александр Лагуткин

Лучше бы этот Спартак на эти деньги купил бы десяток тысяч квадроциклов и отправил их нашим ребятам, которые прямо сейчас гибнут на СВО за интересы России. Эти выброшенные за пару бутс без мозгов 25-ть миллионов евро ничего не изменят в российском футболе, как не меняли и до этого. Вы бы ещё бразильскую или испанскую команду целиком купили. Российских футболистов похоже не осталось. Одни негры и прочие папуасы бегают по полю за десятки миллионов зеленых, чтобы толпу дебилов развлекать. А для больных детей и на дроны для наших защитников всем миром по копейкам собираем..