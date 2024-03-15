В Новоаннинском районе стартовали выборы Для удобства граждан голосование традиционно проводится в течение трех дней с 8 утра до 20.
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В Новоаннинском районе стартовали выборы Для удобства граждан голосование традиционно проводится в течение трех дней с 8 утра до 20.