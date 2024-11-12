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«Пластилиновая ворона» уже не та: художник из Нижнего Новгорода делает изображения в стиле советского мультфильма

«Пластилиновая ворона» уже не та: художник из Нижнего Новгорода делает изображения в стиле советского мультфильма

Цифровой художник из Нижнего Новгорода Евгений Мацкевич (Джимми Нейрон) с помощью нейросети перенёс персонажей из западных  фильмов и мемов во вселенную культового советского мультика "Пластилиновая ворона".

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