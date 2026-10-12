Кечинов о Максименко: «Стоит признать, что Саша совершает ошибки, ему нужна пауза. Быть вратарем «Спартака» сложно, он психологически устал, а Помазун заслужил шанс»

Валерий Кечинов считает, что пока основным вратарем «Спартака» должен быть Илья Помазун. Александр Максименко получил красную карточку в игре с «Крыльями Советов» (1:1) в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ.
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