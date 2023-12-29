Венесуэла начинает военные учения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро решительно отверг прибытие корабля британских ВМС HMS Trent к берегам Гайаны, дал указание усилить оборону в восточной части Карибского моря и начать военные учения у Атлантического побережья Венесуэлы.
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