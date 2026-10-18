В криминалистической хронике Соединенных Штатов есть одно дело, которое ветераны калифорнийской полиции и спасатели горно-лесной службы до сих пор называют «американским перевалом Дятлова».
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