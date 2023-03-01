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В Чехии рассказали о фатальной ошибке Байдена в отношении России: "Гонит в объятия"

В Чехии рассказали о фатальной ошибке Байдена в отношении России: "Гонит в объятия"

Чешский дипломат Яромир Новотны раскритиковал политику Джо Байдена за то, что он собственными руками укрепил союз России и КитаяБывший чешский дипломат Яромир Новотны считает, что западные санкции оказались неэффективным инструментом против России.

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