Чешский дипломат Яромир Новотны раскритиковал политику Джо Байдена за то, что он собственными руками укрепил союз России и КитаяБывший чешский дипломат Яромир Новотны считает, что западные санкции оказались неэффективным инструментом против России.
Чешский дипломат Яромир Новотны раскритиковал политику Джо Байдена за то, что он собственными руками укрепил союз России и КитаяБывший чешский дипломат Яромир Новотны считает, что западные санкции оказались неэффективным инструментом против России.
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