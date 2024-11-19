Дайджест дня: ностальгический Wrangler, Jaguar по-новому и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На американском рынке представлен ностальгический Jeep Wrangler 4xe Willys '41, стилизованный под внедорожник Willys MB времен Второй мировой войны.
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