На выставке «Россия» четырехмиллионный посетитель выиграл путевку в лучшие винодельни страны

МОСКВА, 5 января, ФедералПресс. На международной выставке-форуме «Россия» четырехмиллионный посетитель получил сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников России, а также туристическую поездку по Краснодарскому краю.
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